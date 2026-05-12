Галибаф: план Ирана по урегулированию не имеет альтернатив

Галибаф заявил, что гражданам США придется заплатить за затягивание решения.

Источник: Комсомольская правда

Предложенный Ираном план из 14 пунктов по урегулированию конфликта с США не имеет альтернативы. Об это заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов», — написал политик в социально сети X.

Галибаф добавил, что любые другие подходы обречены. По его мнению, чем дольше Вашингтон будет затягивать решение вопроса, тем большими окажутся издержки для американских налогоплательщиков.

Напомним, США направили план из 14 пунктов. Позже Иран дал ответ американской стороне. Тегеран акцентировал внимание на необходимости завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в акваториях региона.

Президент Дональд Трамп раскритиковал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта. Глава Белого дома назвал его «совершенно неприемлемым».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
