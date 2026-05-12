В Хабаровске мужчина ушёл под воду после мощного удара ветра по лодке

Инцидент произошёл в районе протоки Чумной в акватории Хабаровска, — сообщает МЧС Хабаровского края.
Инспекторы ГИМС МЧС России Евгений Прощенко и Александр Гомзарь заметили в воде мужчину, который оказался там после внезапного порыва ветра. Резиновую лодку, в которой находился 37-летний горожанин, перевернуло буквально за секунды. Мужчина ушёл под воду с головой.
По словам спасателей, его жизнь в этот момент зависела от нескольких деталей — прежде всего от спасательного жилета, который не дал ему уйти на глубину. Вода и ветер сделали своё: ситуация развивалась стремительно и могла закончиться трагически.
Инспекторы оперативно подошли к месту происшествия, подняли мужчину из воды и доставили его вместе с лодкой на берег. Медицинская помощь не потребовалась, однако пострадавший испытал сильный стресс и переохлаждение.
МЧС России напоминает: на воде нет «почти безопасно». Погода меняется резко, и даже спокойная акватория может за секунды стать опасной ловушкой.