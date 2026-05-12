«Комбинат питания» обеспечил работу полевой кухни на праздничных мероприятиях в Иркутске

Так, в школе № 6 и детском саду № 77 прошли праздники с торжественными митингами, шествиями, возложением цветов, концертной программой и патриотическими играми. После основных мероприятий участников угощали традиционной солдатской кашей. Ребята смогли не только услышать рассказы о фронтовом быте, но и попробовать ту самую еду, которая поддерживала бойцов в окопах и давала им силы для сражения с врагом.