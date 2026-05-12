«Комбинат питания» обеспечил работу полевой кухни на праздничных мероприятиях в Иркутске

Их организовали в нескольких образовательных учреждениях — школах № 6, 5, 11, 16, гимназии № 44 и детском саду № 77. Солдатскую кашу и горячий чай попробовали сотни учеников, родителей и педагогов, пришедших почтить память героев Великой Отечественной войны.
Так, в школе № 6 и детском саду № 77 прошли праздники с торжественными митингами, шествиями, возложением цветов, концертной программой и патриотическими играми. После основных мероприятий участников угощали традиционной солдатской кашей. Ребята смогли не только услышать рассказы о фронтовом быте, но и попробовать ту самую еду, которая поддерживала бойцов в окопах и давала им силы для сражения с врагом.
Полевая кухня также была организована в школе № 5, где праздник «Дорогами Победы» развернулся сразу на нескольких локациях. Пока одни классы участвовали в спортивных состязаниях, другие осваивали курс молодого бойца и создавали «Открытку Победы», сообщает пресс-служба городской администрации.