Экс-главу представительства правительства Мурманской области обвинили в хищении

Бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна обвинили в незаконном выводе из России одного миллиарда рублей. Кроме того, экс-чиновника обвинили в хищении денежных средств из бюджета региона. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.
Следователи установили, что не позднее 2022 года Баблумян создал организованную преступную группу для хищения денежных средств, в том числе из бюджета Мурманской области. Он выводил денежные средства за границу через подконтрольные ему юридические лица.
Кроме того, членом преступного был и мурманский бизнесмен и учредитель 11 компаний Оганес Шанкоян. Ему тоже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Оба фигуранта заключены под стражу Мещанским судом Москвы.
В Тверском суде Москвы был арестован экс-гендиректор московского протезно-ортопедического предприятия Бидзин Хубутин и представитель венгерской компании. Третий фигурант дела — посредник между иностранными компаниями — отправлен под домашний арест. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.