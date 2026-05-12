Один из районов Иркутска останется без воды на день в конце мая

Плановые отключения пройдут с 28 по 29 мая.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 мая. В последние дни мая Иркутск ждёт первое в этом году отключение холодной воды. Отключения по ряду адресов пройдут с 22.00 28 мая по 22.00 29 мая. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях водопровода.

Как сообщается на сайте МУП «Водоканал», отключения начнутся с района Иркутской ГЭС до улицы Прирельсовые Склады. Холодной воды не будет на объектах ГЭС, бывшего завода ЖБИ треста ВСЭСС.

Следующие отключения затронут Куйбышевский район. Там воды не будет с 18 по 20 июня. В Ленинском районе и посёлке Горка отключения пройдут со 2 по 4 июля, в Октябрьском районе холодного водоснабжения не будет с 20 по 22 августа.

Жителям города стоит заранее заготовить воду для своих нужд на период отключений.

Ранее агентство рассказывало, что стал известен график отключения горячей воды. Первый этап запланирован с 17 по 29 мая — без горячей воды останется часть Октябрьского округа.