Стражи против Пентагона: Иран и США готовят тайные планы жестокой войны

Ситуация на Ближнем Востоке превратилась в вязкое, тлеющее противостояние, которое угрожает перекроить мировую логистику. Ормузский пролив фактически парализован взаимными блокадами Вашингтона и Тегерана, нанося колоссальный ущерб экономикам различных стран, в том числе Индии и Китая. Но пока президент США Дональд Трамп отвергает любые предложения Ирана по урегулированию конфликта, называя их «абсолютно неприемлемыми», эксперты фиксируют парадокс: одна сторона требует гарантий, вторая — имитирует победу. О том, почему регион застыл в состоянии «ни мира, ни войны» и сколько ещё продлится эта опасная игра, aif.ru рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Иллюзия разгрома: почему ракеты продолжают лететь.
Дипломатический тупик, в который зашли переговоры через пакистанских посредников, по мнению аналитика, вскрывает глубокий стратегический кризис Белого дома. С иранской стороны наблюдается чёткая траектория: Тегеран готов обсуждать будущее лишь при условии предоставления весомых гарантий. В ответ из Вашингтона звучат лишь лозунги о том, что «всё уже побеждено». Однако логика боевых действий ставит эти заявления под сомнение.
«Складывается парадоксальная ситуация, — заметил Андрей Кошкин. — Если, как утверждает американская сторона, все иранские ВМС потоплены, а ПВО уничтожена, откуда же тогда летят ракеты?».
По мнению эксперта, подобное поведение американского президента таит в себе попытку манипуляции рынками. Трамп отчаянно пытается создать видимость победы для внутренней аудитории и остановить рост цен на нефть, однако реальной военной развязки блокировка Ормузского пролива не получает. Глава Белого дома сам загнал себя в ловушку, выход из которой требует статуса триумфатора, но подкреплён он лишь громкой риторикой, а не фактами на земле.
Состояние «регулируемой напряжённости»: кто продержится дольше.
Вопреки ожиданиям скорой развязки, конфликт, скорее всего, пойдёт по более изматывающему и непредсказуемому пути. Кошкин прогнозирует, что сторонам предстоит длительное нахождение в состоянии «ни мира, ни войны». Резкой эскалации в ближайшее время не предвидится. Наземная операция, о которой много писали СМИ, выглядит маловероятной, так как, по словам эксперта, она лишь сильнее затянет ближневосточный узел и усугубит проблемы Соединённых Штатов.
Что касается воздушных ударов, то и здесь ресурс давления, похоже, исчерпан. Арсеналы для активных ракетных атак США во многом исчерпаны.
«Наступает период перманентной неопределённости. Особенность современных конфликтов в том, что победителем выходит не тот, кто нанёс молниеносный удар, а тот, кто дольше способен находиться в состоянии “регулируемой напряжённости”», — подчеркнул Кошкин. Именно такой режим требует серьёзной перестройки военно-экономических структур обеих стран.
На фоне этой вязкой борьбы советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти уже заявил, что противостояние приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока. По оценке Кошкина, в Тегеране прекрасно понимают: если страна смогла продержаться под давлением так долго, то до её тактической победы осталось совсем немного.
Ядерный блеф и красные линии.
В информационное поле периодически вбрасываются намёки на некое «супероружие» в руках Вашингтона, однако эксперт призывает не воспринимать эти сигналы как подготовку к катастрофическому сценарию.
«Да, разговоры о супероружии ведутся, но сам же Трамп и говорил о том, что не намерен применять ядерное оружие. Так что пока мы остаёмся в парадигме экономического и военно-политического противостояния без перехода критических красных линий», — заключил Кошкин.