Стражи против Пентагона: Иран и США готовят тайные планы жестокой войны

Ситуация на Ближнем Востоке превратилась в вязкое, тлеющее противостояние, которое угрожает перекроить мировую логистику. Ормузский пролив фактически парализован взаимными блокадами Вашингтона и Тегерана, нанося колоссальный ущерб экономикам различных стран, в том числе Индии и Китая. Но пока президент США Дональд Трамп отвергает любые предложения Ирана по урегулированию конфликта, называя их «абсолютно неприемлемыми», эксперты фиксируют парадокс: одна сторона требует гарантий, вторая — имитирует победу. О том, почему регион застыл в состоянии «ни мира, ни войны» и сколько ещё продлится эта опасная игра, aif.ru рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.