У задержанного мэра Уфы Мавлиева взяли образцы биоматериала: адвокат раскрыл подробности

У мэра Уфы Ратмира Мавлиева при выходе из СИЗО принудительно взяли образцы волос и слюны. Процедура была инициирована сотрудниками правоохранительных органов. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Марат Самойлов.
«У него принудительно взяли образцы биоматериалов — волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса», — сказал защитник Мавлиева.
По словам адвоката, глава города обратился в СК РФ, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой дать правовую оценку действиям местных следователей в рамках его уголовного дела. В жалобе подчеркивается, что свою вину Мавлиев не признает.
Главу администрации Уфы 28 апреля задержали прямо в его кабинете.
По версии следствия, фигурант выстроил схему, позволившую ему незаконно оформить на себя участок санатория площадью более 1,3 тыс. кв. м., чья стоимость превышала 13 млн рублей. Также его подозревают в том, что в 2025 году он потребовал от девелопера имущественную услугу — приобретение участка в пользу мэра — взамен на общее содействие и защиту.
Как сообщается, фигурант заключен под стражу до 11 июля. Ему предъявлены обвинения в коррупции — взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Вместе с Мавлиевым по данному делу проходят его заместитель, сотрудник управления земельных отношений и директор санатория.
Накануне Мавливе обжаловал в Верховном суде Башкортостана решение суда о его заключении под стражу.
Верховный суд Башкирии 6 мая выпустил Мавлиева из следственного изолятора под домашний арест.
