В Хабаровске мужчина набрал кредитов ради крипты и потерял миллион

47-летний хабаровчанин увидел в мессенджере рекламу заработка на покупке и продаже криптовалюты и решил попробовать себя в роли инвестора, — сообщает hab.aif.ru.
После общения с «менеджерами» псевдобиржи мужчине предложили совместно зарабатывать на сделках с криптовалютой.
Для вложений житель Хабаровска оформил кредит на 1,2 миллиона рублей и добавил ещё 81 тысячу собственных накоплений. С середины апреля по начало мая он переводил деньги на так называемые брокерские счета. Позже выяснилось, что средства уходили на обычные банковские карты третьих лиц.
Всего мужчина перечислил мошенникам 1 миллион 281 тысячу рублей. Когда он решил вывести прибыль, ему сообщили о необходимости оплатить комиссию, налоги и «накладные расходы» в размере трёх тысяч долларов США.
После этого хабаровчанин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — прокомментировал врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков.
История старая, как первые финансовые пирамиды, только вместо «акций будущего» теперь сверкает слово «крипта». Меняются вывески, но жадность мошенников и вера людей в лёгкие деньги по-прежнему идут рука об руку.