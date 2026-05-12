CBS: Иран мог перебросить свои самолёты в Пакистан и Афганистан

Источники телеканала CBS News утверждают, что перед началом боевых действий на Ближнем Востоке Иран перебросил самолёты в Пакистан и Афганистан.

Источник: Аргументы и факты

Иран мог спрятать на территории Пакистана и Афганистана свои военные и гражданские самолёты для защиты их от ударов американских войск, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Согласно этой информации, иранская боевая авиация была переброшена на базу пакистанских военно-воздушных сил Нур-Хан, которая расположена к югу от Исламабада.

В частности, по утверждениям источников, туда перебазировали самолёт RC-130, который был модернизирован на базе военно-транспортного судна C-130 для ведения разведки.

Кроме того, незадолго до начала конфликта в Кабул перебросили несколько самолётов иранской авиакомпании Mahan Air. После закрытия воздушного пространства Ирана упомянутые летательные аппараты остались в Афганистане. При этом их перебазировали в аэропорт Герат из-за боевых действий между этой страной и Пакистаном.

Официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид в беседе с журналистами, в свою очередь, назвал указанную информацию недостоверной.

Напомним, в начале 1 мая профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал, что Пакистан прорвал кольцо блокады Ирана со стороны США, открыв сухопутные тайные транспортные коридоры. Эти пути ведут из пакистанских портов Карачи и Гвадар на иранскую территорию. Эксперт пояснил, что коридоры работают в рамках соглашения двух стран о дорожных перевозках, подписанном ещё в 2008 году.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше