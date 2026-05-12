CNN: Трамп всерьёз рассматривает возобновление войны против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной операции в Иране, сообщает CNN.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной операции в Иране, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от неназванных помощников Трампа. По их словам, у президента США заканчивается терпение из-за блокировки Ормузского пролива. Кроме того, Трамп недоволен тем, что Иран не идёт на уступки.

«В Белом доме существует несколько лагерей, которые предлагают разные шаги в отношении Ирана. Ряд представителей администрации выступает за более агрессивный подход, который включал бы в себя нанесение ударов по Ирану с целью ослабления позиций, другие продолжают настаивать на продолжении дипломатических усилий», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что в Белом доме хотят, чтобы Пакистан, который выступает в качестве посредника на переговорах, «более точно передавал» Ирану позицию Соединённых Штатов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Трамп рассказал, что у него есть конкретный план по Ирану. В интервью Fox News он не исключил, что США придётся «выкапывать ядерную пыль» на иранских ядерных объектах, так как у Ирана нет для этого технологий.

По словам советника иранского верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти, противостояние Соединённых Штатов и Ирана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока.

