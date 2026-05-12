В РФ с начала года ДТП с велосипедистами случались чаще, чем с самокатчиками

В результате инцидентов с велосипедами погибли 12 человек и пострадали 382, следует из материалов ГАИ.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Число ДТП с велосипедами в России за три месяца 2026 года в 3,5 раза превысило число аварий со средствами индивидуальной мобильности, в том числе с электросамокатами. Это следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, с января по март 2026 года в России произошло 394 ДТП с велосипедистами, что на 10% меньше, чем годом ранее. В результате таких происшествий погибли 12 человек (меньше на 58,6%) и пострадали 382 (меньше на 6,6%).

За это же время, согласно материалам, зарегистрировано 111 ДТП со средствами индивидуальной мобильности, что на 9% меньше, чем годом ранее. В них погибли 3 человека, еще 114 пострадали (меньше на 7,3%).

Чаще всего инциденты с велосипедами происходили в Москве (61, меньше на 27,4%), с электросамокатами — в Краснодарском крае (27, рост на 58,8%).