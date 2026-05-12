Ветераны до конца года могут оформить бесплатные билеты на рейсы «Авроры»

Авиакомпания «Аврора» продолжает запущенную ко Дню Победы акцию. До конца года участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также «дети войны» могут совершить бесплатный перелёт на всех собственных внутренних рейсах авиакомпании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ветераны и «дети войны» могут также оформить льготный билет на одного сопровождающего. Оформить билеты и совершить перелет можно до 31 декабря.
Подробные сведения об акции предоставят в контакт-центре «Авроры» по телефону: 8−800−250−49−88 или в агентствах. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.