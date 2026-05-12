В Бодайбо завершают монтаж временной насосной станции после аварии

IrkutskMedia, 12 мая. В Бодайбо продолжаются работы по восстановлению водоснабжения после аварийной ситуации на насосной станции. Как рассказал мэр города и района Евгений Юмашев, по данным на вечер 11 мая, специалисты провели работу по монтажу временного трубопровода для подачи воды в город, сообщает пресс-служба мэрии города.
Как сообщил глава территории, на месте работали более десяти специалистов. Для временного обеспечения города водой уже подготовлены новая насосная станция с дизель-генератором, запорная арматура, фланцевые соединения, гибкий трубопровод и крановая техника.
«Ожидаем, что сегодня (11 мая) все-таки воду в город дадут. Работы ведутся уже, можно сказать, в плановом режиме. Это позволит временно обеспечить водоснабжение города Бодайбо. И за период работы данной установки будут вестись пусконаладочные работы уже на основной станции “Роса”. По росе, конечно, займет время, связанное с тем, что она находится полностью на берегу и осложнено у нас взятие воды именно станции “Роса”», — сообщил Евгений Юмашев.
Также из-за ситуации с водоснабжением школы Бодайбо на этой неделе переведут на дистанционное обучение, а детские сады временно закроют. Как пояснил мэр города и района Евгений Юмашев, перед возобновлением работы образовательных учреждений необходимо провести забор воды и лабораторные исследования, которые занимают не менее четырёх дней.
Напомним, специально организованный рейс для доставки питьевой воды приземлился в Бодайбо вчера вечером, где произошла остановка водозаборной станции. Направили из Иркутска более 5 тонн воды — это максимум, который может взять на борт самолет.