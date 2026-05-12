В Шарыпово предприниматель торговал сомнительными автошинами

В Шарыпово предприниматель за нарушения лишился товара на 75 тысяч рублей. Арест на автомобильные шины был наложен после того, как специалисты регионального управления Роспотребнадзора совершили контрольную закупку в торговой точке. И выявили товар без маркировки — на нем отсутствовал двумерный штриховой код Data Matrix.