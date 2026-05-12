Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура помогла жительнице Иркутской области получить маткапитал

Для этого пришлось обратиться в суд.

Источник: Соцсети

Жительница Братского района благодаря прокуратуре получит областной материнский капитал. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Братского района защитила права женщины на получение регионального материнского капитала.

Заявительнице отказывали в получении материнского капитала, поскольку ответственные службы не смогли подтвердить постоянное проживание женщины на территории Иркутской области на момент рождения второго ребенка. В связи с этим прокуратура обратилась за установлением факта проживания женщины в Приангарье в суд.

Суд удовлетворил иск. Исполнение поставлено на контроль в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты в Иркутске.