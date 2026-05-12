Прокуратура помогла жительнице Иркутской области получить маткапитал

Жительница Братского района благодаря прокуратуре получит областной материнский капитал. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Заявительнице отказывали в получении материнского капитала, поскольку ответственные службы не смогли подтвердить постоянное проживание женщины на территории Иркутской области на момент рождения второго ребенка. В связи с этим прокуратура обратилась за установлением факта проживания женщины в Приангарье в суд.
Суд удовлетворил иск. Исполнение поставлено на контроль в надзорном ведомстве.
