В Иркутске для ветерана Пелагеи Ячменевой организовали поездку на ретро-трамвае

Во время недавнего визита мэра Руслана Болотова долгожительница призналась, что хотела бы прокатиться на трамвае. Ее желание выполнили с особой заботой, сообщает пресс-служба администрации города.
Для Пелагеи Ячменевой организовали индивидуальную поездку на ретро-трамвае Рижского вагоностроительного завода — единственном сохранившемся в городе вагоне этой марки начала 1970-х годов. Экскурсию провела научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского Надежда Куклина. Вместе с внучкой Анжелой долгожительница проехала от депо до железнодорожного вокзала по одному из старейших маршрутов города: именно с него в 1947 году начиналась история иркутского трамвая.
Из окна вагона Пелагея Ячменева увидела, как преобразился Иркутск за последние годы. Особенно ее тронули новые общественные пространства: площадь Декабристов с монументом «Дед, Отец, Сын», 130-й квартал, а также улицы, где она когда-то жила. Женщина призналась, что обычно не выезжает из своего района Иркутск-II, поэтому такая прогулка стала для нее настоящим праздником.
«Я переехала в Иркутск в 1946 году, тогда здесь только-только появились трамвайные пути, стояли маленькие деревянные домики. А сейчас смотрю по сторонам — красивые здания возвышаются, город не узнать. Какую большую работу проделала власть, чтобы так преобразить наш город. Я мечтала все это увидеть, и вот дожила. Счастлива, меня переполняют эмоции. Спасибо огромное за такой замечательный подарок», — поделилась впечатлениями Пелагея Ячменева.