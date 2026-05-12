Гаражная амнистия пошла на пользу россиянам: вот до какого года ее продлят

Кабмин РФ поддержал инициативу о продлении «гаражной амнистии» до первого сентября 2031 года. Об этом свидетельствует отзыв кабинета министров, оказавшийся в распоряжении ТАСС.
«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом замечания», — следует текст документа.
Как сообщает Росреестр, за период действия программы граждане оформили права на 249 тыс. гаражных объектов и более 496 тыс. земельных наделов.
В правительстве также отметили, что с начала «гаражной амнистии» в закон внесли понятие «гаражи для собственных нужд». Теперь нововведения предстоит учесть в тексте рассматриваемой инициативы.
По «гаражной амнистии» владельцы гаражей, построенных до 2005 года, могут оформить их в упрощенном порядке.
