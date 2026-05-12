В "Артеке" заявили, что санкции ЕС являются "знаком качества"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Включение в санкционный список Евросоюза руководителей филиалов Международного детского центра «Артек» подтверждает высокое качество работы этих подразделений, заявил ТАСС директор центра Константин Федоренко.
В понедельник в «Официальном журнале Евросоюза» опубликовано постановление Совета ЕС, согласно которому Евросоюз ввел санкции против 16 педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров России, включая новые регионы РФ.
«Артек» находится под санкциями Европейского союза с 2024 года. Теперь под ограничения попали начальник лагеря «Корсунь» [в Севастополе] Евгения Гриченкова и руководитель детского центра «Красная гвоздика» в Бердянске [Запорожской области] Лиля Швецова — это филиалы легендарного «Артека». Для нас это [санкции] уже давно не новость, а знак качества нашей работы. То, что нас вносят в санкционные списки, это лучшее признание нашей актуальности и верности своим ценностям", — сказал Федоренко.
Он напомнил, что «Корсунь» дала возможность артековцам в комфортном формате знакомиться с достопримечательностями Севастополя и музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес», узнавая об истории России, города-героя, а также об истоках христианства на Руси. «Детский центр в Бердянске дарит возможность детям из четырех новых исторических субъектов России почувствовать атмосферу настоящего отдыха, дружбы и единства», — добавил собеседник агентства.
«Артек» — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — был основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году детский центр, состоящий из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Он принимает около 40 тыс. детей в год, в том числе тысячи иностранцев. «Артек» отметил 100-летие 16 июня 2025 года, праздничные мероприятия прошли в РФ и за рубежом.