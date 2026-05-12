В "Артеке" заявили, что санкции ЕС являются "знаком качества"

«Артек» находится под санкциями Европейского союза с 2024 года. Теперь под ограничения попали начальник лагеря «Корсунь» [в Севастополе] Евгения Гриченкова и руководитель детского центра «Красная гвоздика» в Бердянске [Запорожской области] Лиля Швецова — это филиалы легендарного «Артека». Для нас это [санкции] уже давно не новость, а знак качества нашей работы. То, что нас вносят в санкционные списки, это лучшее признание нашей актуальности и верности своим ценностям", — сказал Федоренко.