Мирошник: Ситуация с Ермаком способна уничтожить репутацию Зеленского на Западе

Предъявление обвинений экс-главе офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку не оставляет шансов удержать коррупционный скандал внутри Украины и может привести к появлению у главы страны репутации коррупционера на Западе. Об этом во вторник, 12 мая, высказался посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

— Шансов удержать этот скандал внутри Украины и игнорировать его почти нет. У Зеленского есть все шансы заиметь ярлык человека, которому выделялись огромные суммы денег, а он являлся откровенным коррупционером, осваивающим их, — цитирует его ТАСС.

11 мая сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) «на элитном строительстве под Киевом». Одним из ее участников они назвали Андрея Ермака. Ему предъявили обвинение в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Он отказался комментировать предъявленные ему обвинения.

Ермак считался одним из ключевых соратников Владимира Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента Украины. В ноябре 2025 года Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме».

