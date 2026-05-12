В Красноярске пройдет XXIV фестиваль «Азия — Сибирь — Европа» с участием музыкантов из шести стран

Как отметила директор фестиваля, заслуженная артистка РФ Лариса Маркосьян, в этом году фестиваль впервые примет исполнителей из Киргизии и Турции. В программе также заявлены редкие инструментальные сочетания — альпийский рог и кулохорн с органом, а также китайский губной орган шен в дуэте с арфой.