В Красноярске пройдет XXIV фестиваль «Азия — Сибирь — Европа» с участием музыкантов из шести стран

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 3 по 15 сентября в Красноярске состоится XXIV Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа». На сцене Малого зала имени И. Шпиллера Красноярской филармонии выступят музыканты из России, Китая, Киргизии, Италии, Германии и Турции.
Как отметила директор фестиваля, заслуженная артистка РФ Лариса Маркосьян, в этом году фестиваль впервые примет исполнителей из Киргизии и Турции. В программе также заявлены редкие инструментальные сочетания — альпийский рог и кулохорн с органом, а также китайский губной орган шен в дуэте с арфой.
Фестиваль откроется 3 сентября концертом под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело. Солистом вечера станет мультиинструменталист Аркадий Шилклопер. Прозвучат произведения Россини, Моцартов, Бартока и Розенблата. 5 сентября Шилклопер вместе с органисткой Марианной Высоцкой представит программу «Диалоги без границ», объединяющую классику, джаз и авторскую музыку.
8 сентября в Красноярске впервые выступит киргизский струнный квартет «Эсимде» под руководством Куляш Кангельдиевой. В программу войдут произведения киргизских композиторов и знаменитый «Американский» квартет Дворжака. На следующий день коллектив сыграет с Красноярским камерным оркестром под управлением Михаила Бенюмова.
Одним из главных событий фестиваля станет концерт «На новом шелковом пути» 11 сентября. Китайский музыкант Ву Вэй исполнит партии на древнем инструменте шен, а турецкий арфист Чагатай Акйол представит программу для необычного дуэта шена и арфы.
Завершится фестиваль 15 сентября мировой премьерой сочинения немецкого композитора Эньотта Шнайдера «Лебедь — космический символ и архетип вне времени и пространства» для шена, арфы, струнного оркестра и ударных. Дирижером заключительного концерта выступит Мария Бенюмова.
