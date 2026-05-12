В Эвенкию после зимовки в Китае возвращаются краснокнижные гуси

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На территорию Эвенкии после зимовки в Китае начали возвращаться сибирские таежные гуменники — редкий подвид гусей, занесенный в Красную книгу России и Красную книгу Красноярского края.
Как сообщили в заповеднике «Тунгусский», птицы останавливаются на особо охраняемой территории во время весенней миграции для гнездования и выведения потомства. Заповедные территории остаются для гуменников наиболее безопасными местами обитания, где птиц практически не беспокоит человек.
Сибирский таежный гуменник считается уязвимым подвидом. Среди основных причин сокращения численности специалисты называют охоту, браконьерство, а также беспокойство птиц в период размножения. Кроме того, негативно влияет активное использование маломерных судов на реках.
Осенью гуменники вновь отправятся на зимовку в Китай, преодолевая тысячи километров, а весной снова вернутся в Эвенкию к местам гнездования.
В администрации заповедника напомнили, что охота на сибирского таежного гуменника на территории России полностью запрещена.