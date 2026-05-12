Более 2,2 млн россиян привились от клещевого вирусного энцефалита

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тыс. обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей.
Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.
Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.
Роспотребнадзор напоминает, что самой эффективной мерой защиты от КВЭ является вакцинация. Прививаться в первую очередь рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.
Напомним, в Красноярском крае бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита организована преимущественно для детей школьного возраста за счет средств регионального бюджета, часто через образовательные учреждения. Для взрослых прививки чаще всего платные или за счет работодателя.
Также в качестве профилактики в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработками охвачено уже свыше 46 тыс. гектаров.