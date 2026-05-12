Всего за неделю и праздничные выходные в Красноярском крае потушено 139 пожаров. Погибших в минувшую восьмидневку нет, травмированы 3 человека. Самой частой причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем (79), также в лидерах по-прежнему короткое замыкание электропроводки (38). За одни только сутки 11 мая потушено 14 пожаров. Один из них в Лесосибирске охватил около 900 квадратных метров. Сгорели пиломатериалы, выгорело трехэтажное нежилое здание.