Движение по одной из улиц в Астане ограничили на 10 дней

Сегодня, 12 мая, и на ближайшие 10 дней в Астане вводится ограничение движения транспорта по улице Муканова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Источник: Nur.kz

Средний ремонт дороги по улице Муканова

По информации Telegram-канала акимата Астаны, на улице Муканова будет проведен средний ремонт дороги. Работы охватят участок от улицы Баршына до объездной дороги.

Ограничение движения

В связи с этим, с 12 по 22 мая текущего года движение на данном участке будет частично перекрыто.

Просьба к водителям и пешеходам

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Обеспечение безопасности

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Дополнительная информация

Напомним, что по 13 мая движение транспорта будет ограничено на участке объездной дороги в Астане, где также будет проводиться средний ремонт дороги.