Движение по одной из улиц в Астане ограничили на 10 дней

Средний ремонт дороги по улице Муканова
По информации Telegram-канала акимата Астаны, на улице Муканова будет проведен средний ремонт дороги. Работы охватят участок от улицы Баршына до объездной дороги.
Ограничение движения
В связи с этим, с 12 по 22 мая текущего года движение на данном участке будет частично перекрыто.
Просьба к водителям и пешеходам
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Обеспечение безопасности
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Дополнительная информация
Напомним, что по 13 мая движение транспорта будет ограничено на участке объездной дороги в Астане, где также будет проводиться средний ремонт дороги.