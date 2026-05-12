Уехавший в ФРГ экс-депутат Пермской думы скрывал от суда двухэтажный дом

Экс-депутат Пермской гордумы не предоставил суду информацию о наличии на его земельном участке незарегистрированного двухэтажного дома, — сообщает Ъ-Прикамье.
Судебные разбирательства касались споров между Сергеем Захаровым и его финансовым управляющим по поводу продажи половины долей в гараже и в участке площадью 1500 кв. метров в деревне Мостовой. При осмотре участка и был обнаружен незарегистрированный двухэтажный дом. Таким образом, должник скрыл сведения о принадлежащем ему имуществе.
Напомним, Сергей Захаров был признан банкротом в феврале 2024 года. За два года до этого он уехал в Германию, а в 2023 году сложил с себя депутатские полномочия.