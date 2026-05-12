В День Победы по Иркутску курсировал «Синий троллейбус»

Иркутск, НИА-Байкал — 9 Мая для жителей и гостей областного центра традиционно работали передвижная концертная площадка «Синий троллейбус».

Источник: НИА Байкал

Акция была приурочена к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 102-летию со дня рождения Булата Окуджавы.

Участники Иркутского областного клуба бардовской песни «Мост» и приглашенные гости из Саянска, Ангарска и других городов исполнили песни военных лет. Акция проходит уже 12 лет подряд при поддержке администрации города.

«Я мечтала об этой поездке два года: в первый раз не успела взять билет, во второй не смогла. И вот на третий год я решила обязательно принять участие в этой акции. Я пригласила с собой своих друзей и близких −11 человек. Многие из них приехали ко мне из разных городов, и мне очень приятно, что сегодня мы вместе. Это потрясающая возможность почтить память наших предков — героев, которые защищали Родину в Великой Отечественной войне», — поделилась впечатлениями жительница Иркутска Светлана Абрамовская.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, транспорт следовал по маршруту от остановки «Волжская» до аэропорта. В День Победы он совершил четыре рейса.