SpaceX отправила на орбиту спутники для нужд американской разведки

Старт ракеты был осуществлен с базы Ванденберг (штат Калифорния) американских космических сил в 19:13 по местному времени (05:13 мск). Спустя несколько минут после старта первая ступень Falcon-9 совершила успешное приземление, это стало девятым использованием этого ускорителя. Такая технология позволяет SpaceX снизить стоимость запусков.