«Большое малое»: как пройдет Ночь музеев в красноярской «Площади Мира»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 мая с 17:00 до 21:00 в красноярском музейном центре «Площадь Мира» пройдет программа Ночи музеев «Большое малое».
Тема вечера связана с локальной историей, личной памятью и тем, как судьба отдельного места становится частью большой культурной и исторической картины. Музейный центр предлагает рассмотреть эти связи через экскурсии, мастер-классы и практики современного искусства.
С 17:00 до 19:00 на «Платформе» пройдет мастер-класс «Маленькая книжка большого родного». Участники создадут собственный зин — небольшую книгу ручной сборки, в которой можно соединить рисунки, коллажи, фрагменты текста и изображения. Каждый получит карточки с условиями и попробует превратить заданные ограничения в творческий прием.
В это же время в «Светлых залах» состоится мастер-класс «Укромный уголок», связанный с выставкой «Идея Севера». Участникам предложат поработать с экспозиционными контейнерами и создать в них микро-инсталляции из художественных материалов. Перед началом мастерской проведут вводную экскурсию по выставке.
С 17:30 до 19:00 на «Козырьке» запланирован перформативный практикум. Его проведет психолог телесно-ориентированного подхода, а участники смогут через движение и телесную реконструкцию исследовать собственное состояние.
С 18:00 до 19:00 на территории всего музея пройдет тематическая экскурсия «Большое малое». Она будет посвящена локальным микроисториям, деталям, памяти и связи времен в постоянных экспозициях и временных выставках музейного центра.
16+