Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 сентября в России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей.
Согласно проекту приказа Минздрава РФ, в перечень предлагается включить новые специальности, такие как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.
Также с 1 сентября в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог, отмечает РИА Новости.
Кроме того, из перечня планируется исключение ряда специальностей, так как они устарели и потеряли свою злободневность: среди них есть врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской (районный), врач-психиатр подростковый, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и другие.
Функции данных специалистов передадут в более развернутые специальности, а специалисты, которые были приняты на такие должности до определенного срока, продолжат свою работу.