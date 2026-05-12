Женщина и ребенок пострадали в одиночном ДТП на западе Красноярского края

В Боготольском округе Красноярского края автомобиль «Лада» слетел с проезжей части в кювет, снес дерево и опрокинулся.
Как рассказали в ГАИ, ДТП произошло 11 мая на 2 км автодороги Тюхтет — Новомитрополька. Легковушкой управлял 41-летний водитель.
В результате аварии пострадали двое: 41-летняя женщина, которая находилась на заднем пассажирском сидении, и 7-летний ребенок — он был в автокресле, которое уберегло его от более серьезных травм. Маленького пассажира госпитализировали.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и напоминают, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.