Названа дата вылета Трампа в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 12 мая вылетит в Пекин. Там у главы Белого дома запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это следует из расписания американского лидера, опубликованного Белым домом.
В документе отмечается, что Трамп покинет свою резиденцию в 13.40 (20.40 мск), направится на базу Эндрюс, а оттуда — в Китайскую Народную Республику. Дозаправка произойдет на Аляске.
Таким образом, в китайскую столицу президент США прибудет в среду, 13 мая. В четверг и пятницу, 14 и 15 мая президент проведет встречи с главой Китая.
Накануне сообщалось, что Белый дом пригласил Илона Маска из Tesla, Тима Кука из Apple Inc., Келли Ортберга из Boeing, а также руководителей других крупных компаний сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке в Китай.
Вместе с тем, в ближайшее время в Китай также намерен нанести визит президент России Владимир Путин. Однако, как сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков, Путин не будет встречаться там с Трампом.