Хабаровчане активно голосуют в опросе о новых объектах благоустройства

Продолжается общероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий. У жителей Хабаровского края есть месяц, чтобы выбрать пространство для реконструкции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители региона выбирают, какие общественные территории приведут в порядок в первую очередь.
В опросе на сайте уже приняли участие более 57 тысяч человек. Граждане, заинтересованные в благоустройстве своих населенных пунктов, могут сделать выбор до 12 июня.
Выбрать пространство для реконструкции могут граждане старше 14 лет. Для этого нужно перейти на страницу голосования, авторизоваться на портале «Госуслуги», выбрать в разделе «Объекты голосования» свой населенный пункт и территорию, которую нужно привести в порядок.