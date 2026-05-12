ИРНИТУ и Пекинский университет иностранных языков договорились о развитии сотрудничества

Договор предусматривает предоставление возможности российским и китайским студентам обучаться по программам обмена на всех направлениях и специальностях, имеющихся в вузах-партнерах. Также оба университета договорились развивать сотрудничество в области проведения совместных научных исследований, содействовать трансформации технологий, разработанных обеими сторонами.
Подписание состоялось в Пекине во время официального визита в КНР делегации Иркутского политеха.
Подписи в документе поставили ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и секретарь парткома Пекинского университета иностранных языков Ли Хай.
Приветствуя иркутскую делегацию, секретарь парткома Пекинского университета иностранных языков Ли Хай рассказал, что их университет является первым высшим учебным заведением иностранных языков, созданным Компартией Китая. В настоящее время в университете преподаётся 101 иностранный язык, что охватывает официальные языки всех государств, установивших дипломатические отношения с Китаем. Согласно предметному рейтингу QS 2026 в области лингвистики Пекинский университет иностранных языков занимает 66 место в мире. Китайский вуз имеет партнерские соглашения с более чем с 300 университетами и научными учреждениями из 80 стран мира.
Пекинский университет иностранных языков гордится своей историей и результатами своей деятельности. За 85 лет он подготовил большое количество выдающихся специалистов в сферах дипломатии, внешних связей, внешнеэкономической и внешней торговой деятельности. Среди выпускников университета более 500 человек занимали должности послов Китая за рубежом, а более 3 000 — должности советников. Из числа действующих послов Китая более чем в 180 странах 65 являются выпускниками Пекинского университета иностранных языков.
Секретарь парткома Пекинского университета иностранных языков Ли Хай подчеркнул, что вуз отличается высокой степенью интернационализации и сегодня здесь обучается более 1 300 иностранных студентов, работают свыше 200 иностранных преподавателей. В общей сложности вуз подготовил более 40 тысяч иностранных студентов из более чем 150 стран мира.
Секретарь парткома Ли Хай подчеркнул, что университет придаёт большое значение сотрудничеству с российскими вузами, поддерживая устойчивые связи со многими высшими учебными заведениями России. По его мнению, официальное установление партнёрских отношений между Пекинским и Иркутским техническим университетами является отправной точкой для всестороннего раскрытия преимуществ обеих сторон и дальнейшего продвижения таких направлений, как студенческий обмен, взаимные визиты преподавательских составов и сотрудников.
Во время встречи стороны обсудили, что стремительное развитие искусственного интеллекта ставит перед системой высшего образования совершенно новые задачи по подготовке специалистов, в том числе и иностранных языков. В 2012 году Пекинский университет открыл лабораторию ИИ, которая сосредоточена на передовых национальных задачах в сферах искусственного интеллекта и образования. Сегодня обучение преподаванию искусственного интеллекта ведётся на китайском и английском языках. Планируется расширить набор языков до 101, на которых ведется преподавание в университете. В 2025 году здесь открыли программу бакалавриата «Русский язык» и управление, применение больших данных".
Ректор Михаил Корняков предложил направить преподавателей — руссистов Иркутского политеха на обучение в Пекинский университет иностранных языков для изучения методов применения ИИ в лингвистических науках, а также пригласить выпускников университета на работу в ИРНИТУ.
Ректор ИРНИТУ также отметил, что сегодня активно развивается техническое сотрудничество между Россией и Китаем и востребованность в переводчиках в области технического перевода растет.
«Возможности искусственного интеллекта позволяют вывести подготовку специалистов на качественно высокий уровень. Мы заинтересованы в запуске совместных программ с использованием ИИ в области русского языка, технического перевода, а также международного бизнеса», — отметил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.
Проректор по международной деятельности ИРНИТУ Степан Быков рассказал китайским коллегам, что в рамках Байкальского института БРИКС открыта китаязычная программа, которая пользуется большим спросом у русских выпускников школ, и после подписания договора о сотрудничестве у ребят появилась возможность приезжать в Пекинский университет иностранных языков по программам академического обмена.
В завершении встречи стороны выразили общее мнение, что объединение интеллектуальных и методических ресурсов откроет новые горизонты для подготовки высококвалифицированных специалистов, сочетающих лингвистические знания с современными цифровыми компетенциями.