ИРНИТУ и Пекинский университет иностранных языков договорились о развитии сотрудничества

Во время встречи стороны обсудили, что стремительное развитие искусственного интеллекта ставит перед системой высшего образования совершенно новые задачи по подготовке специалистов, в том числе и иностранных языков. В 2012 году Пекинский университет открыл лабораторию ИИ, которая сосредоточена на передовых национальных задачах в сферах искусственного интеллекта и образования. Сегодня обучение преподаванию искусственного интеллекта ведётся на китайском и английском языках. Планируется расширить набор языков до 101, на которых ведется преподавание в университете. В 2025 году здесь открыли программу бакалавриата «Русский язык» и управление, применение больших данных".