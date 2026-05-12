Один погибший и шесть пострадавших в ДТП на дорогах ЕАО

За прошедшие выходные дни на дорогах Хабаровского края произошло 15 ДТП. В шести авариях пострадали люди: шесть человек получили травмы, один человек погиб. Об этом сообщила Госавтоинспекция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
8 мая на федеральной трассе «Чита Хабаровск» водитель мотоцикла «Хонда CBR» не справился с управлением из-за состояния дорожного покрытия и упал на проезжей части. Водитель получил телесные повреждения.
Ещё одно серьёзное ДТП произошло в тот же день в посёлке Смидович. Возле дома № 24 по улице 30 лет Победы водитель автомобиля «Тойота Аллион» при развороте сбил пешехода, который лежал на дороге. Причина нахождения пешехода на проезжей части устанавливается. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Сотрудники ДПС за выходные выявили 151 нарушение ПДД. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожные условия.
