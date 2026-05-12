Один погибший и шесть пострадавших в ДТП на дорогах ЕАО

Ещё одно серьёзное ДТП произошло в тот же день в посёлке Смидович. Возле дома № 24 по улице 30 лет Победы водитель автомобиля «Тойота Аллион» при развороте сбил пешехода, который лежал на дороге. Причина нахождения пешехода на проезжей части устанавливается. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.