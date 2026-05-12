Президент наградил ученого, артиста балета и художника из Иркутской области

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручили научному руководителю Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, академику РАН Любови Колесниковой. Она одной из первых в СССР начала изучать процессы свободнорадикального окисления в организме человека с учетом особенностей Восточной Сибири. Создала новую научную школу по патофизиологии и стала основоположником этнически ориентированной медицины. Многие ее разработки уже применяются на практике и считаются прорывными в мировой науке.