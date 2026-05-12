Диетолог Кованова назвала допустимую норму сухих завтраков для детей

Дети и подростки любят сухие завтраки — хлопья, шоколадные шарики и подушечки с начинкой. Как часто можно их употреблять, рассказала диетолог София Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Сладкие сухие завтраки входят в число самых любимых детьми лакомств. Насколько они полезны и как часто можно их давать детям, объяснила aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Колечки, подушечки и прочие варианты сухих завтраков обычно состоят из муки, а мука — это простые углеводы. Если добавить туда шоколадную пасту или сироп — получится очень высокий гликемический индекс. Таким не наешься, через час-два после такого завтра снова будешь голоден», — объяснила она.

По словам диетолога, никакой пользы в таких завтраках нет, от употребления таких продуктов лучше отказаться.

«Если ребенок любит такие продукты, то можно давать не больше 2 раз в неделю небольшую порцию. Но лучше постараться отучить», — добавила эксперт.

Ранее София Кованова в беседе с aif.ru объяснила, как выбрать полезный шоколад, а от какого лучше отказаться.