Гособвинение не обжалует приговор новосибирскому физику за госизмене

Какое решение приняли.

Источник: Freepik

Государственное обвинение не планирует подавать апелляцию на приговор учёным Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину, осуждённым за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сторона обвинения удовлетворена назначенным наказанием — 12,5 года лишения свободы. Обжалование возможно только в случае выявления процессуальных неточностей.

Напомним, весной 2023 года был арестован главный научный сотрудник новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев. Позднее под стражу поместили и его коллегу — доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина.

По версии следствия, подозрения в государственной измене возникли из-за совместной научной публикации учёных в иранском журнале. Работа была посвящена вопросам газовой динамики.