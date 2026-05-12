Гособвинение не обжалует приговор новосибирскому физику за госизмене

Государственное обвинение не планирует подавать апелляцию на приговор учёным Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину, осуждённым за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сторона обвинения удовлетворена назначенным наказанием — 12,5 года лишения свободы. Обжалование возможно только в случае выявления процессуальных неточностей.
Напомним, весной 2023 года был арестован главный научный сотрудник новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев. Позднее под стражу поместили и его коллегу — доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина.
По версии следствия, подозрения в государственной измене возникли из-за совместной научной публикации учёных в иранском журнале. Работа была посвящена вопросам газовой динамики.