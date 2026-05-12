Школа на 1 280 мест в красноярском Покровском: проект прошел госэкспертизу

Проект новой школы в микрорайоне Покровский в Красноярске получил положительное заключение государственной экспертизы. Это подтверждает его соответствие необходимым стандартам, а также фиксирует итоговую стоимость работ по его реализации. Об этом сообщили в департаменте градостроительства администрации Красноярска. Школу планируется возводить в третьем микрорайоне жилого района Покровского в районе дома по адресу: Чернышевского, 118. В здании площадью 27 тысяч кв. м разместятся современные учебные классы, три спортивных зала, мастерские, библиотека и медблок. Для младших и старших школьников предусмотрены отдельные зоны. На территории оборудуют стадион и игровые площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Поиск подрядчика и строительство начнется после утверждения бюджета на 2027 год и плановые 2028—2029 годы, в случае если будут выделены средства. Рядом со школой запланировано возведение детского сада на 190 мест для создания единого социального комплекса, — отметил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.