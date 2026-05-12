Бойцы «Центра» выбили ВСУ из 9 опорников до перемирия

Каждый опорник представлял собой сложную систему бункеров с множеством входов-выходов и бетонными капсулами для личного состава — до взвода противника. На пути штурмовики преодолевали открытые участки, где противник атаковал массированно: до 5−6 FPV-дронов на каждого бойца, а также тяжёлые гексакоптеры со сбросами.
Внутри одного из опорников трое штурмовиков укрылись в бетонной капсуле, но после взрыва дверь заклинило. Трое суток они подрывали её изнутри тротиловыми шашками. Сослуживцы сбрасывали через щель еду, лекарства и взрывчатку с коптеров. На третьи сутки дверь поддалась, и бойцы продолжили выполнять задачу.
Ранее истёк срок перемирия, объявленного ко Дню Победы. 7 мая в Минобороны РФ сообщили, что российский лидер Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. Позже при посредничестве США согласовали перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными «1000 на 1000». Всего на 11 мая, по данным Минобороны РФ, было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.
