Стало известно, зачем глава Минобороны ФРГ ездил в Киев: Европа препятствует миру

Визит министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев говорит о том, что Брюссель не заинтересован в мире между Россией и Украиной. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.
«Пока обсуждается назначение посредников, министр обороны Борис Писториус едет в Киев, но не в качестве посланника мира, а для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений», — передает издание.
Как полагает издание, отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от инициативы российского лидера Владимира Путина — назначить экс-канцлера Герхарда Шредера переговорным посредником — был неслучайным.
Писториус накануне прибыл с необъявленным визитом в украинскую столицу для обсуждения расширения взаимодействия в сфере вооружений.
При этом также стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер может может стать переговорщиком с РФ от ЕС. До этого свою кандидатуру выдвигала глава евродипломатии Кая Каллас.