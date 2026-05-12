Усадьбу Сукачёва в Иркутске планируют реконструировать и благоустроить парк

В состав комплекса входят парк площадью 4 гектара с историческими насаждениями и шесть зданий XIX века. В парке до сих пор растут яблоня ягодная, монгольский дуб и маньчжурский орех, высаженные основателем усадьбы — главой Иркутска, меценатом и коллекционером Владимиром Платоновичем Сукачёвым. Глава региона осмотрел парк и познакомился с экспозицией музея.
Министр культуры Приангарья Олеся Полунина рассказала, что в прошлом году в парке создали инфраструктуру для семейного детского досуга. Посетители могут поиграть в популярные в XIX веке серсо и крокет, уличные шахматы и настольный теннис. Для самых маленьких обустроили песочницу, закупили машинки и велосипеды. Также обновили скамейки, урны, фонари, информационные стенды, приобрели оборудование для кинотеатра под открытым небом и организовали фотозоны.
— Территорию парка необходимо развивать, а расположенные здесь здания требуют ремонта. Мы организуем ряд встреч, в том числе с бизнесом. Ставим для себя задачу по проектированию, чтобы подать эти проекты на финансирование из федерального бюджета в рамках национального проекта «Семья». Это дело не сегодняшнего дня, процесс может занять несколько лет, но главное: сохранять и развивать наше культурное наследие, которое является визитной карточкой города Иркутска, — подчеркнул губернатор.
После совещания Игорь Кобзев вместе со студентами колледжей культуры, представителями Молодёжного совета при минкульте, «Молодой гвардии» и членами правительства вышел на субботник. В парке убрали прошлогоднюю листву — это помогает поддерживать чистоту и сохранять деревья. Сотрудники музея привели в порядок исторические насаждения, экскурсионные тропы и информационные таблички.
Справка: в XIX веке усадьба принадлежала выдающемуся общественному деятелю, городскому голове, меценату и основателю картинной галереи, положившей начало Иркутскому художественному музею, Владимиру Платоновичу Сукачёву (1849−1920). В комплекс входят здание картинной галереи с зимним садом, дом для прислуги, службы с конюшней, флигель для гостей, беседка-горка и парк. С 1986 года усадьба — структурное подразделение Иркутского областного художественного музея. Здесь размещены постоянная мемориально-художественная экспозиция и выставочные залы, регулярно проходят культурные мероприятия.