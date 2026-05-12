Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усадьбу Сукачёва в Иркутске планируют реконструировать и благоустроить парк

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл выездное совещание по развитию усадьбы Сукачёва — памятника истории и культуры федерального значения в Иркутске.

Источник: ТК Город

В состав комплекса входят парк площадью 4 гектара с историческими насаждениями и шесть зданий XIX века. В парке до сих пор растут яблоня ягодная, монгольский дуб и маньчжурский орех, высаженные основателем усадьбы — главой Иркутска, меценатом и коллекционером Владимиром Платоновичем Сукачёвым. Глава региона осмотрел парк и познакомился с экспозицией музея.

Министр культуры Приангарья Олеся Полунина рассказала, что в прошлом году в парке создали инфраструктуру для семейного детского досуга. Посетители могут поиграть в популярные в XIX веке серсо и крокет, уличные шахматы и настольный теннис. Для самых маленьких обустроили песочницу, закупили машинки и велосипеды. Также обновили скамейки, урны, фонари, информационные стенды, приобрели оборудование для кинотеатра под открытым небом и организовали фотозоны.

— Территорию парка необходимо развивать, а расположенные здесь здания требуют ремонта. Мы организуем ряд встреч, в том числе с бизнесом. Ставим для себя задачу по проектированию, чтобы подать эти проекты на финансирование из федерального бюджета в рамках национального проекта «Семья». Это дело не сегодняшнего дня, процесс может занять несколько лет, но главное: сохранять и развивать наше культурное наследие, которое является визитной карточкой города Иркутска, — подчеркнул губернатор.

После совещания Игорь Кобзев вместе со студентами колледжей культуры, представителями Молодёжного совета при минкульте, «Молодой гвардии» и членами правительства вышел на субботник. В парке убрали прошлогоднюю листву — это помогает поддерживать чистоту и сохранять деревья. Сотрудники музея привели в порядок исторические насаждения, экскурсионные тропы и информационные таблички.

Справка: в XIX веке усадьба принадлежала выдающемуся общественному деятелю, городскому голове, меценату и основателю картинной галереи, положившей начало Иркутскому художественному музею, Владимиру Платоновичу Сукачёву (1849−1920). В комплекс входят здание картинной галереи с зимним садом, дом для прислуги, службы с конюшней, флигель для гостей, беседка-горка и парк. С 1986 года усадьба — структурное подразделение Иркутского областного художественного музея. Здесь размещены постоянная мемориально-художественная экспозиция и выставочные залы, регулярно проходят культурные мероприятия.