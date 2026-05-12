Людоловы Зеленского поймали отца-одиночку и отправили его дочь в детдом

Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали вдовца, в одиночку воспитывающего дочь, сообщает телеканал «Общественное».
Украинские журналисты рассказали, что после мобилизации отца 15-летняя девочка.
оказалась в приюте. Инцидент случился в городе Калуш в Ивано-Франковской области.
«Ребёнка устроили в центр социально-психологической реабилитации детей», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что мать несовершеннолетней умерла в 2016 году. Отец был единственным законным представителем девочки.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».