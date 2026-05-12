Ростовские велогонщики стали победителями и призёрами гонок и исполнили "Катюшу"

В Ростове-на-Дону прошел 3-й этап открытого Кубка "Гребной канал "Дон" по велосипедному спорту в дисциплине BMX-гонка "Классик".

Источник: НИА Ростов

Спортивную школу «Гребного канала “Дон” представили велогонщики под руководством тренера Анатолия Беляева.

В активе ростовчан — 10 призовых мест:

Мальчики 2020−2021 годов рождения: 1 место- Лука Ситалов.

Мальчики 2014−2015 годов рождения:

1 место- Кирилл Чеботарёв.

3 место- Даниил Мажарцев.

Юноши 2010−2011 годов рождения:

1 место- Дмитрий Егунов.

2 место- Артём Пилипенко.

Финал гонок получился особенным. В честь Дня Победы ребята хором спели легендарную «Катюшу».

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.