Ростовские велогонщики стали победителями и призёрами гонок и исполнили "Катюшу"

В Ростове-на-Дону прошел 3-й этап открытого Кубка «Гребной канал “Дон” по велосипедному спорту в дисциплине BMX-гонка “Классик”.
Спортивную школу «Гребного канала “Дон” представили велогонщики под руководством тренера Анатолия Беляева.
В активе ростовчан — 10 призовых мест:
Мальчики 2020−2021 годов рождения: 1 место- Лука Ситалов.
Мальчики 2014−2015 годов рождения:
1 место- Кирилл Чеботарёв.
3 место- Даниил Мажарцев.
Юноши 2010−2011 годов рождения:
1 место- Дмитрий Егунов.
2 место- Артём Пилипенко.
Финал гонок получился особенным. В честь Дня Победы ребята хором спели легендарную «Катюшу».
