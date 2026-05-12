Юрист перечислил расходы, которые работодатель должен возмещать сотруднику на удаленке

Работодатель обязан возмещать расходы на интернет и за использование своего компьютера или ноутбука сотруднику на удаленке. При этом происходить возмещение должно в любой, даже в летний сезон. Об этом в интервью РИА Новости сообщил эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов.
Размер компенсации и порядок ее выплаты, добавил эксперт, определяет работодатель. В случае отсутствия в договоре конкретного графика работы, сотрудник имеет право сам распределять объем работы, чтобы выполнить все поставленные задачи в оговоренный срок.
Кроме того, юрист посоветовал прописать в договоре о дистанционной работе тот факт, что работает сотрудник вне офиса. Там же должны быть зафиксированы размер и порядок выплат за интернет и технику.
