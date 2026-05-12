Комсомольчанка Анна Осман победила в конкурсе дизайна «ПРОФИ-2026»

Комсомольчанка Анна Осман одержала победу на XIII Международном конкурсе лучших произведений по архитектуре и дизайну «ПРОФИ-2026», который проводится на Международном фестивале «Арт Пространство Амур». Она удостоена диплома I степени в номинации «Дизайн городской среды: проекты» за проект сквера, посвященного памяти участников специальной военной операции«. Об этом сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
В Комсомольске-на-Амуре Анна проживает недавно, но, как она сама рассказывает, ей удалось доказать: не обязательно привлекать дизайнеров из крупных городов западной части страны для того, чтобы сделать на Дальнем Востоке нечто стоящее. Кроме того, победа в столь значимом конкурсе стала подтверждением ее мастерства (дизайном она занимается уже 17 лет).
— Для меня этот сквер — значимое событие и личная история, поскольку муж в данный момент находится в зоне проведения специальной военной операции, — призналась Анна Осман.
В настоящий момент в сквере уже ведутся работы по благоустройству сквера. Напомним, что он создается по решению жителей Комсомольска-на-Амуре — проект победил на Всероссийском голосовании весной прошлого года в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».
— Администрация города вместе с подрядчиком и автором проекта сделает все, чтобы сквер стал достойным местом почитания и уважения героев Комсомольска, — заверил глава города Дмитрий Заплутаев.