Весеннее половодье завершилось в Хабаровском крае без ЧП

Весеннее половодье в Хабаровском крае официально завершилось, и регион вышел из него без потерь. Как сообщило дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подтопленных территорий нет, все реки освободились ото льда, а уровень Амура у Хабаровска держится в пределах нормы. В ближайшие двое суток ожидается небольшой подъем воды на 20−25 сантиметров, но спасатели заверяют, что угрозы это не представляет.