Весеннее половодье завершилось в Хабаровском крае без ЧП

Весеннее половодье в Хабаровском крае официально завершилось, и регион вышел из него без потерь. Как сообщило дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подтопленных территорий нет, все реки освободились ото льда, а уровень Амура у Хабаровска держится в пределах нормы. В ближайшие двое суток ожидается небольшой подъем воды на 20−25 сантиметров, но спасатели заверяют, что угрозы это не представляет.
Однако расслабляться рано — теперь начинается другой сезон, не менее опасный. С повышением температуры воздуха на берега водоемов потянутся рыбаки, охотники и туристы, и именно они, по словам специалистов, сегодня в группе риска.
«Температура воздуха повышается, и наши граждане начинают организовывать свой отдых на берегах водоемов. До купания еще, конечно, рано, но мы обращаем внимание населения на соблюдение элементарных правил безопасности у воды и контроль за детьми», — сообщил первый заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.
Вода в мае еще холодная, течение на Амуре сильное, и любая неосторожность может обернуться трагедией. Спасатели просят жителей края не терять бдительность и не подвергать себя опасности. А в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.