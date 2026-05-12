О работе теплиц в городских парках

В парке имени Николая Островского — две теплицы. Там ежегодно выращивается более 200 тысяч однолетних растений. Специалисты создают настоящие цветочные ковры для украшения клумб, экспериментируют с новыми сортами. Посетителей на протяжении всего сезона радуют петунии, бархатцы, львиный зев, матиола, катарантусы.
Более полувека в парке им. М. Горького работает оранжерея, которая в последние годы прошла модернизацию. Там созданы оптимальные условия для круглогодичного выращивания растений. В оранжерее можно увидеть декоративные и редкие коллекционные виды, которые требуют особого ухода и микроклимата.
— Важно, что в этой оранжерее реализуется проект «Инклюзивный кластер» в рамках программы наставничества «Добрая Среда расширяет границы». Подростки и молодежь с ограничениями по здоровью осваивают правила озеленения, ухода за многолетниками, сезонной посадки и элементы ландшафтного дизайна. Новая мастерская позволяет молодым людям получить первые навыки по профессии садовода и смежным специальностям, — отметил глава города Александр Скрябин.
Зоопарк располагает собственной теплицей площадью почти 150 м². В теплице — все необходимые условия для сохранения редких видов, которые используются для озеленения территории, вольеров и создания естественной среды обитания животных.
В парке «Левобережный» обустроено помещение для ухода и доращивания луковичных культур и многолетников. В новом парковом сезоне установлены вазоны для посадки вишен и роз.
— Многообразие однолетников и многолетников в теплицах парков — это результат труда специалистов зеленого хозяйства, которые вкладывают душу в каждое растение, — подчеркнул глава города. — Благодаря их работе наш город становится ещё ярче и уютнее!
