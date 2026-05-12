Крашенинников: продление "гаражной амнистии" на пять лет защитит права граждан

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Продление «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года нужно для защиты прав граждан, которые еще не успели зарегистрировать свои гаражи по упрощенной процедуре. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов соответствующего законопроекта Павел Крашенинников («Единая Россия»).
«Продление нужно, потому что не все успели зарегистрировать гаражи. 95% этих объектов было предоставлено в советское время, и они были предоставлены правомерно. По тем правилам, которые действовали тогда, все было законно. Наш святой долг эти права обеспечить и защитить», — сказал Крашенинников.
Он рассказал, что во времена Советского Союза вокруг городов, в первую очередь вокруг промышленных, строились гаражные кооперативы. «Это была целая история, целая культура. Если у человека была машина, гараж, дача, квартира — это все самый пик благополучия». Фильм «Гараж» Эльдара Рязанова — это как раз про нашу жизнь советскую. Все было с боем, со страданиями, с драматизмом", — отметил депутат.
Однако в то время не было ни одного законодательного акта, регулирующего эту сферу, подчеркнул председатель комитета. В связи с этим уже в РФ был принят закон о гаражах, а также объявлена гаражная амнистия, суть которой заключается в упрощенном порядке регистрации гаражей как объектов потребительской недвижимости, добавил Крашенинников.
Он подчеркнул, что амнистия направлена на защиту прав граждан, это «не бизнес-история». «Мы считаем, что мы можем защитить права граждан от недобросовестных людей или мошенников. С другой стороны, у власти есть понимание, что есть такой объект, он учтен, на него права зарегистрированы, он в реестре, чтобы не было произвольного отвода участка», — заключил политик.
Ранее сообщалось, что правительство РФ поддержало законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Документ был внесен Крашенинниковым и первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым. «Гаражная амнистия» позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, зарегистрировать их в упрощенном порядке. Ранее это можно было сделать только через суд, поэтому граждане не спешили официально оформлять недвижимость. Согласно действующей редакции закона, срок «гаражной амнистии» истекает 1 сентября 2026 года.