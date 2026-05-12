Ветераны СВО в Хабаровском крае могут открыть свое дело без учета дохода

В Хабаровском крае с начала 2026 года заключили уже 590 социальных контрактов, и 19 из них — с участниками специальной военной операции и их семьями. Поскольку контракт заключается на семью, реальная поддержка охватила более 1607 человек. Деньги выделяются в рамках президентского национального проекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным, и суммы здесь вполне осязаемые: до 200 тысяч на личное подсобное хозяйство, до 350 тысяч — на собственный бизнес.
Как сообщили в краевом министерстве социальной защиты, 267 граждан уже получили выплату на открытие своего дела, 179 — на поиск работы, 86 — на развитие подсобного хозяйства, еще 59 человек — на преодоление трудной жизненной ситуации. Но самое важное изменение этого года касается именно демобилизованных бойцов. С января 2026 года участникам СВО разрешили заключать социальный контракт на предпринимательскую деятельность без оценки нуждаемости. Проще говоря, не нужно доказывать, что ты беден — достаточно иметь рекомендацию фонда «Защитники Отечества». Для бойцов с инвалидностью I или II группы контракт может оформить супруга.
Опыт предпринимательства для этого не требуется. Перед заключением контракта будущие бизнесмены проходят тестирование на уровень предпринимательской компетенции, и, если результат неудовлетворительный, их бесплатно обучают в центре «Мой бизнес». Цель всей этой конструкции — помочь тем, кто вернулся с передовой, адаптироваться к мирной жизни и создать постоянный источник дохода. «С начала 2026 года социальный контракт по данному направлению и без оценки уровня дохода заключили 9 участников СВО на сумму 3,15 миллиона рублей», — добавили в министерстве социальной защиты.
Для остальных категорий правила чуть строже, но тоже вполне рабочие. С февраля 2025 года при расчете среднедушевого дохода семьи перестали учитывать ежемесячное пособие на ребенка, так что оформить контракт и улучшить свое финансовое положение теперь могут больше людей. Приоритет при этом отдается многодетным семьям и участникам СВО. Срок действия контракта на бизнес и подсобное хозяйство — до года, на поиск работы — до девяти месяцев. Документы подаются через портал «Госуслуги», МФЦ или лично в центре социальной поддержки населения. Предельный доход для оформления — ниже 23 106 рублей на человека в месяц. Но для ветеранов СВО, как уже сказано, этот порог больше не помеха.