Предоставление странами НАТО своего воздушного пространства для запусков украинских дронов по территории Россия означает объявление войны Москве. Об этом сообщает InfoBRICS.
«Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте Это почти полдюжины государств — членов НАТО», — пишет издание.
Газета приводит две версии. Согласно первой, украинские операторы могут размещаться в странах Прибалтики и Финляндия и запускать дроны с их территории.
Во втором варианте беспилотники стартуют с территории Украины, но проходят через воздушное пространство Польши. По мнению автора, это указывает на вовлеченность ряда европейских стран в эскалацию.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что решение стран Прибалтики разрешить пролет дронов ВСУ для атак на Россию является действием «трусливых врагов».
Эстонские журналисты обнаружили доказательства того, что дроны ВСУ могли запускаться с территории Прибалтики по объектам в Ленобласти. Анализ полета беспилотников указал на стартовые площадки в Эстонии и Латвии.